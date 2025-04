F1-sarja kõige kuumem nimi testis WRC-autot? «Tahaksin öelda, et see on tõsi.»

Norris, kes on karjääri jooksul võitnud viis F1 Grand Prix’d, neist ühe tänavu, olevat testinud ühe WRC-meeskonna tippklassi ralliautot. Nii väidab kauane F1 ekspert Peter Windsor. Teada fakt on, et näiteks endine F1 sõitja Valtteri Bottas on kätt proovinud ralliradadel ning praegune F1 sõitja Lance Stroll on samuti teinud mõne testisõidu.

Kui Windsor väitis, et ka Norris on hiljuti proovinud kätt maailma kiireima ralliauto roolis. «Ma tean, et Lando on tõsine WRC fänn. Ma loodan, et ma ei avalda suurt saladust, kui ma tean, et ta on WRCd testinud ja ta on uskumatult hea,» rääkis Windsor Cameron CC taskuhäälingus.