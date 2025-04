Meedia: Madridi Reali paneb pukki klubi legendi, kes on treenerina juba nime teinud

Xabi Alonso võitis oma klubikarjääri jooksul 14 trofeed, lisaks Hispaania koondisega MM-finaalturniiri ja kaks EM-tiitlit. Kui Alonso käest uuriti, milline ta tulevik võiks ävlja näha, siis vastas ta, et sel teemal praegu kommentaare ei jaga.

43-aastane on väidetavalt kandidaat, kes võiks astuda Carlo Ancelotti asemele, kui itaallane hooaja lõpus Realist lahkub. «Praegu ei ole hea aeg tulevikust rääkida. Oleme hooaja väga olulises hetkes,» ütles Alonso, kelle Leverkuseni meeskond, mis on tiitlikaitsja, on viis vooru enne Bundesliga lõppu liidrist Bayern Münchenist kuue punktiga maas.