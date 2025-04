Kas Verstappen tõesti liitub Alpine’iga? Aroni tiimile ennustatakse suurt edu

F1 telgitagustes on juba mõni nädal käinud ringi kõlakad neljakordse maailmameistri Max Verstappeni lahkumisest Red Bulli meeskonnast. Kuigi osapooled seda ei kinnita, siis on sahistatud, et Verstappen on pidanud läbirääkimisi Mercedesega. Väheteada on aga võimalus, et kiire hollandlane võib liituda hoopistükkis Alpine’iga, mille varusõitja on eestlane Paul Aron.​