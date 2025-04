Venelasi kiitnud rootslanna tegi kannapöörde

32-aastane Alexandersson ütles Rootsi ringhäälingule (SVT), et toetab Rahvusvahelise Suusamägironijate Föderatsiooni (ISMF) poliitikat, mille kohaselt lubatakse Venemaa sportlastel sel hooajal osaleda spordiala MK-etappidel ja MMil neutraalse lipu all. Ta lisas: «Minu tuttavad venelased on kõik täiesti imelised ja hämmastavad inimesed.»