FOTOD Paul Aron pani end F1 tähtedega proovile jalgpallimurul

Vormel 1 ning Alpine’i ja Racing Bullsi sotsiaalmeedias jagati fotosid jalgpallimängust, millest võtsid osa mitmed F1 sõitjad. Piltidel on näha palli taga ajamas Alpine’i põhisõitjat Pierre Gaslyt, aga ka tänavu F1ga liitunud ja Racing Bullsi meeskonda kuuluv Isack Hadjar.

Postitatud on ka ühisfoto sõitjatest, kus on lisaks eelnimetatutele ja Aronile veel ka hiinlane Guanyu Zhou, kes kuni eelmise aastani oli F1 Sauberi meeskonna põhisõitja, tänavu on ta varusõitja Ferraris.