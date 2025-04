Serena Williams esireketi dopingukaristusest: mina oleksin saanud 20-aastase keelu

Kolmekordne suure slämmi võitja Sinner nõustus kaks kuud tagasi Maailma dopinguagentuuri (WADA) määratud kolmekuulise võistluskeeluga, mis algas koheselt. 23-aastase itaallase dopingusaaga algas mullu märtsis, kui ta andis positiivse proovi klostebooli suhtes – see on steroid, mis aitab kehal kasvatada lihasmassi.

Williams avaldas arvamust, et kui tema tippaastatel oleks midagi sarnast juhtunud, poleks temaga siidikinnastes käitutud. «Ma armastan seda meest, armastan seda mängu. Ta on spordile suurepärane. Mind on nii palju maha tehtud, aga meeste tennis vajab teda. Aga kui mina seda teeksin, saaksin ma 20-aastase keelu. Olgem ausad. Minult võetaks suure slämmi võidud ära,» põrutas Williams intervjuus Time’i ajakirjale.