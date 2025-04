Verstappenit peibutatakse megapalgaga konkurendi ridadesse

Neljal hooajal järjepanu F1 meistriks tulnud Max Verstappeni ümber on aina enam valjenemas jutud tema lahkumisest Red Bullist. Kes võiks aga olla tulevane leivaisa? Välja on käidud näiteks Mercedes, kuid ka Red Bullist tehnilise geeniuse Adrian Newey palganud Aston Martin. See Inglismaa meeskond on väidetavalt Saudi Araabiast rahasüsti ootel ning tegi Verstappenile enam kui 260 miljoni euro suuruse pakkumise.​