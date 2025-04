Pärnu päästis Eesti korvpallimeistrivõistluste veerandfinaalid!

Külalised võitsid avaveerandi 25:16 ning tundus, et asjad lähevad nii, nagu viimasel ajal tavaks. Meenutame, et Brett Nõmme hoolealused olid suvepealinlased sel hooajal kõigil neljal eelneval korral maha murdnud.

Riietusruumidest naastes käidi ühte sammu. Rapla ei saanud end kordagi mugavalt tunda, viimaseks kümneks minutiks oli nende edu sulanud ühele punktile: 59:58.

Otsustavat neljandiku alguses said koduperemehed vägevalt minema. 7:0 vahespurdi toel pääseti juhtima ning saadi kerge initsiatiiv. Aga asi polnud veel tehtud.

Võitjate poolelt kerkis oodatult parimaks Bryce Douvier, kes panustas 21 punkti, 13 lauapalli ja 3 resultatiivse sööduga. Jokkeriks osutus aga Oliver Suurorg, kes jäi avapoolajal nullile, aga sai lõpuks kokku 17 silma, 6 tulemuslikku passi ja 4 vaheltlõiget. Mõlemad mängisid üle 36 minuti. Tasub ära märkida, et Pärnul puudus käevigastuse tõttu punktikütt ​Okko Järvi.

Pärnu peatreener Kristjan Evart ütles Inspira otseülekandes: «Tunne on hea, sest mängijad tahtsid võidelda. Vaadates viimast kolme mängu, siis oli oht, et eneseusk võib kaduda. Teisel poolajal polnud eneseusu kaotusest aga haisugi.»

Kolme võiduni peetava seeria kolmas matš peetakse kolmapäeval Raplas. Nüüd on selge, et kõik veerandfinaalid ei lõppe ühe poole 3:0 paremusega. 2:0 on peal Tartu Ülikool Maks & Moorits ja TalTech/Alexela, homme omab sama võimalust Kalev/Cramo.