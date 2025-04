Meedia: üllatusmees stardib WRC-etapil Rally1-autoga

Nimelt tuleb Portugalis M-Sport Ford Puma Rally1-autoga starti sealne kohalik võidusõitja Diogo Salvi. 55-aastane Salvi on ettevõtja, kes osaleb hobikorras peamiselt kodumaistel rallidel.

Ta on MM-sarjas kokku sõitnud 13 etapil, kuid kordagi mitte põhiklassis. Enamus tema startidest on tulnud Portugalis, lisaks on ta kaks korda osalenud Türgi ja korra Kreeka Akropolise rallil.