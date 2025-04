Veel kaks meest hakkavad MM-sarjas kihutama Toyotaga

Nad on esimesed Boliivia sõitjad, kes hakkavad kihutama Toyota Yaris Rally2-autoga. «Mul on hea meel teatada, et mina ja mu vend Bruno naaseme WRC2-klassi kahe Toyota GR Yaris Rally2-autoga! Meil on ees põnev programm, mis viib meid võistlema nii Euroopas kui ka Lõuna-Ameerikas,» kirjutas Marco Bulacia sotsiaalmeedias.