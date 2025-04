Latvala usub, et Ogier' osalemine Kanaari saartel aitab Rovanperäl senist kurssi muuta

Praegu hoiab ta üldarvestuses alles kuuendat kohta ja kaotab liidrile, tema Toyota tiimikaaslasele Elfyn Evansile juba 57 punktiga. See tähendab, et Rovanperä ei saa enam lubada katkestamisi, kui soovib sõna sekka öelda tiitliheitluses.

Toyota tiimipealik Jari-Matti Latvala usub, et Rovanperä suudab Kanaari saartel praegust kurssi muuta. «See peaks olema üsna puhas asfaldiralli. Lõikamiskohti pole ja sõitmine meenutab olemuselt ringrajal kihutamist. Kallele meeldib ringrajasõit. Usun, et ta on seal päris tugev,» vahendab Latvala sõnu Rallit.fi.

Ta jätkas: «Üldiselt on uued rallid Kallele hästi sobinud. Nüüd alustavad kõik puhtalt lehelt, varasemat legendi pole võrdluseks võtta. See tuleb Kallele kasuks.»

«Väga hea, et Ogier kaasa tuleb,» lausus Latvala. «Ta annab meeskonnale alati suure lisatõuke. Võin öelda, et tal on suurem võidutahe kui ükskõik kellel, keda kunagi näinud olen. Ta tahab nii väga võita ja see nakatab kogu meeskonda. Usun, et see tuleb Kallele kasuks.»