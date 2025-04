Tammeka lõpetas peatreeneriga koostöö

«Aitäh,Marti Pähn! Soovime siiralt tänada meie endist peatreenerit Marti Pähna tema panuse eest meie meeskonna arengusse. Tema juhendamine ja toetav lähenemine on jätnud sügava jälje, mille üle oleme uhked ja tänulikud! Esindusmeeskond jätkab tööd ja pühendumust, et saavutada uusi kõrgusi!»​ kirjutas Premium liiga klubi postituses.​

Tammeka tegevjuht Kristjan Tiirik sõnas Soccernetile, et tänavune hooaeg pole läinud eesmärkide päraselt. «Asjad ei toiminud ja leidsime, et praegu on muutuseks õige hetk ja see viib meeskonna uuesti heale rajale tagasi,» lausus Tiirik Soccernetile.