Eelmisel aastal toimusid Pariisis suveolümpiamängud, kus võistles 15 agressorriikide sportlast neutraalse lipu all. Rootsi ringhäälingu (SVT) andmetel tahab Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) lasta venelastel ja valgevenelastel tuleval aastal Milano ja Cortina olümpial osaleda. Selleks on ROK teinud üleskutse alaliitudele, et viimased lubaks agressorriikide sportlasi võistlustele, et nad saaks talispordipeole kvalifitseeruda.