Eneli Jefimova püstitas võimsa ajaga Eesti rekordi

Jefimova tulemus on selle hooaja maailma edetabeli paremuselt teine aeg. Hooaja parim tulemus kuulub itaallannale Anita Bottazzole (1.05,82). Tegemist on esimese korraga, kui Jefimova on alla 1.06 ujunud. Maailmarekord kuulub sel distantsil ameeriklannale Lilly Kingile (1.04,13).