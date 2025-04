Kui vaadata otsa kohtumise statistikale – lihtsustatult, rünnakuprotsendid 45 vs. 35, vastuvõtt 51 vs. 42 –, võib öelda, et parem võistkond pühapäeval võitis. Kuid kas võidukas juhendaja julgeb sama öelda ka kogu finaalseeria kontekstis? Või miks mitte kogu hooaja kontekstis? «Loomulikult,» vastas Rikberg.