Võimas! Imelises hoos Jefimova viis oma lemmikalal Eesti rekordi uude sekundisse

Pika basseini 50 m rinnuliujumise maailmarekord 29,16 kuulub 2023. aastast Rūta Meilutytėle. Meenutame, et see distants kuulub 2028. aastal Los Angeles ka esmakordselt olümpiamängude kavva.

Lisaks leedulannale on Jefimovast sel alal kiiremad olnud:

Nii treener Henry Hein kui ka Jefimova ise on mõista andnud, et just 50 m rinnulidistantsil peaks Eesti parimale ujujale kõige paremini sobima.