Mis vägi avab sponsori rahakoti ja toob Eesti pallimänguklubi kaukasse raha?

Põlva Serviti käsipalliklubi särgisponsoriks on juba pikki aastaid kohalik ettevõte Värska Originaal AS, kelle sõnul on enda kogukonna esindusklubi toetamine nende jaoks loomulik ja väärtuspõhine otsus. Fotol Serviti enda noortesüsteemi kasvandik Kermo Saksing.

Foto: Merlin Raudkett / Eesti Käsipalliliit