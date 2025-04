Paavst Franciscuse surm lõi Itaalia jalgpallikalendri uppi

Ülestõusmispühade esmaspäeval, mis on Itaalias riigipüha, pidi Serie As toimuma neli kohtumist: Torino – Udinese; Cagliari – Fiorentina; Genoa – Lazio ja Parma – Juventus. Liiga juhtorgan teatas mängupäeval, et mängud lükatakse edasi ning nende uus kuupäev pannakse paika lähiajal.