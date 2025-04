Vastast «peenisest» krabanud Barcelona jalgpallur sai karistada

Leon sattus skandaali 9. veebruaril, kui Barcelona alistas Hispaania kõrgliigas Espanyoli 2:0. Tal tekkis kohtumise 15. minutil konflikt vastasvõistkonna mängija Daniela Caracasiga, mille käigus puudutas Leon näiliselt Caracasi vaagnapiirkonda ning olla talt Hispaania meedia sõnul küsinud, kas tal on peenis.

Espanyol oli juhtunust häiritud ning rõhutas, et säärane käitumine ei sobi jalgpalli. Leon ütles aga, et puudutas Caracasi jalga ning ei küsinud talt peenise olemasolu kohta, vaid hoopis seda, mis tollel viga on.