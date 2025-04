Toyota WRC-tiimi juht: jutud Hyundai lahkumisest pole tulnud tühja koha pealt

Selle taustal on tekkinud spekulatsioonid, et Hyundai lahkub WRCst. Toyota tiimijuhi Latvala sõnul pole suitsu ilma tuleta.

«Need kuulujutud pole päris tühjast kohast. Mingisugune oht on olemas,» ütleb Latvala Rallit.fi-le. «Ootame pidevalt, mis saab edasi ja mida Hyundai otsustab. Sellel on suur mõju rallimaailma tulevikule.»

Kui Hyundai tõesti lahkub, on Latvala arvates ainult üks võimalik valik, kuidas MM-sari jätkuda saab. «Kui Hyundai lahkub, siis peame põhiklassis üle minema Rally2-autodele. Muid võimalusi poleks,» sõnab ta.

Praegu on MM-sarjas vaid kaks tehasetiimi – lisaks Hyundaile ka Toyota. M-Sport Ford on eratiim. Üks tehasetiim on Latvala meelest selgelt liiga vähe. «Me ei saaks toetuda vaid Toyotale ja M-Sportile, vaid eratiime oleks juurde vaja. Kui minna üle Rally2-autodele, saaksime rohkem tootjaid ja erameeskondi sarjaga liituma,» rõhutab ta.