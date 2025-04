Eesti Korvpalliliidu distsiplinaarkomisjon määras Peep Pahvile maksimaalse karistuse

Korvpalliliidu peasekretär ning distsiplinaarkomisjoni liige Gerd Kiili kinnitas Postimehele, et Pahvile määratud karistus on maksimaalne. «Meil oli palju tõendeid. Komisjon kogunes ja vastavalt materjalidele, mis olid, oli alust määrata selline karistus,» ütles Kiili, kuid ei soovinud avaldada tõendite üksikasju.

«Tõendasime, et Peep lõi. Tal ja teistel on õigust vastupidi väita, aga meie distsiplinaarkomisjon tõlgendas seda nii,» lisas Kiili.

Postimees helistas seejärel Pahvile ning küsis kommentaare distsiplinaarkomisjoni otsuse kohta. «Mis seal ikka. Olen kõik ära öelnud, kannan oma karistuse ära,» kommenteeris Pahv. Küsimusele, kas ta on ikka seda meelt, et ta ei löönud Lenki, vastas Pahv samuti, et on kõik öelnud ning kannab karistuse ära.