Thierry Neuville'il on Kanaari saarte ralliks trump taskus

Kanaari saarte rallil toimub täielikult asfaldil. Asfaldirallide puhul on tavaliselt eelis esimesena startijal ehk Kanaari saartel Elfyn Evansil, sest temal on tee puhas ning lõikamised võivad teele tuua sodi, mis muudab järgmiste pidamise kehvemaks. Neuville stardib teisena, seega temalgi on teeolud üsna viisakad.

Aga see pole see trump. 36-aastase Neuville'i kasuks räägib hoopis fakt, et ta on karjääri jooksul osalenud kahel Kanaari saartel peetud rallil. Belgia ralliäss tõdeb, et sõitis seal ammu, mistõttu on mälestused hägused, kuid mäletab nii palju, et nautis sealseid teid väga.