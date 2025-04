VIDEO Vaata, kuidas Eesti ralliässad valmistusid Kanaari saarte MM-ralliks

MM-sarjas debüteeriv Kanaari saarte etapp tervitab sõitjaid 18 kiiruskatsega, mil kokku pikkuseks 301,3 km. Kuigi enamik rallimehi pole neid varem sõitnud - erandiks Hispaania kohalikud mehed - on sõitjatel neist siiski teatud arusaam.

«See ralli on nii lähedane ringrajasõidule kui üldse võimalik,» sõnas näiteks Tänak ralli eel. «Tegemist on kahtlemata kõige väljakutsuvama asfaldiralliga sel hooajal, mistõttu tuleb meil veenduda, et auto seadistus ja tasakaal oleksid väga head, mis võimaldaks meil sõita siledatel teedel voolavalt, ilma rehve liigselt kulutamata.»