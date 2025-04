Aivar Pohlak: tegelik häälte seis on ilmselt 80-85 vs. 20-25 minu kasuks

Pühapäeva südaöösel kukkus tähtaeg, mil 2025–2029 perioodiks EJLi presidendiks kandideerida soovijad pidid esitama vähemalt 15 protsendi alaliidu liikmete (spordiregistri andmetel on neid hetkel 106) toetuskirja. Kui juba varem oli teada, et Klavan esitas 18 toetuskirja, siis esmaspäeval avaldas EJL, et Pohlaku toetuskirjade arv on 70 ehk 3,88 korda suurem.