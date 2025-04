Eesti kurlingupaar on maailma edetabeli vaieldamatud liidrid

Harri Lill kommenteeris, et läbi hooaja on hoitud ühtlaselt tugevat taset, kuid eesmärgiks on tippvorm nädala lõpus algavatel maailmameistrivõistlustel. «Oleme täna heas vormis nii füüsiliselt, tehniliselt kui ka vaimselt ning sõidame MMile hea tundega,» ütles Lill pressiteates ning lisas, et edetabeli tipus olemine on tunnustus kogu Eesti kurlingule.