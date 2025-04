Millal saab rallifänn veeta terve päeva Ott Tänaku autos?

WRC-etapil jälgib ralliautosid üks helikopter, kuid enam kui 15 autosse on paigaldatud pardakaamerad. Tehnoloogia arenguga loodetakse tulevikus jõuda nii kaugele, et rallifänn saaks otsepilti vaadata just teda huvitavast rallipaarist.

Foto: Jaanus Ree / Red Bull Content Pool