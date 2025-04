Aastaid Alpine'iga kihutanud Pierre Gasly kõrval istub tiimi teises vormelis jätkuvalt debütant Jack Doohan, kes on osalenud kuuel GP-l. 22-aastasel austraallasel on sellel hooajal olnud erinevaid probleeme. Seevastu on Alpine'i ühte varusõitjat Franco ​Colapintot viimasel ajal palju kiidetud. Tiimisiseses konkurentsis olla Colapinto eestlasest ees. Lisaks on argentiinlase taga rahakad sponsorid, millega Aron konkureerida ei suuda.