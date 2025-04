Robin Hoodi kodukants hoiab Meistrite liiga unistusest hammastega kinni

Praegu kannab see võistlus juba üle kolme kümnendi Meistrite liiga nime, aga sisu on sama – tegu on Euroopa kõige tugevama klubivõistlusega. Forest on vahepealse aja jooksul käinud ära Inglismaa tugevuselt kolmandas liigas, aga tunamullu naasti 23-aastase pausi järel tippseltskonda.