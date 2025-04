Kuni karistuse ärakandmiseni on Pahvil keelatud osaleda kõigil muudel Eesti Korvpalliliidu poolt korraldatud mängudel treenerina. Lisaks määrati Eesti Korvpalliliidu üldjuhendi punkti 12.12 alusel klubile MTÜ Keila Basket trahv summas 10 000 eurot.

Pahv on üks kolmest menuka spordisaate «Mehed ei nuta» saatejuhist. Teist nädalat järjest ei läinud saade eetrisse ning selle tuleviku osas on õhus küsimärgid.

«Viimased nädalad on andnud meile kõigile palju mõtlemist, arutamist ja endasse vaatamist. Eelmisel laupäeval Haljalas hargnenud sündmused panid meid esmalt võtma esmakordselt enam kui kümne aasta jooksul saatetegemisest pausi, hingamaks ise korraks sügavamalt sisse ja ootamaks ära nii uurimise kui ka olukorra selginemise. Eile korvpalliliidu poolt Peebule määratud karistuse järel pikendame seda (eetri)vaikust - teadmata täna veel, kas see on lõpp või paus. Või kui paus, siis kui pikk täpselt. Istume maha, peame ühe tõsise arutelu,» teatati Facebookis tehtud postituses.