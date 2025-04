Vinge saavutus röövis Eestilt tippründaja, aga meeskond sihib Tondirabas kohta esikolmikus

Juba mitu nädalat on käinud Tondirabas ettevalmistused jäähoki MMiks. Tõsi, siin ei selgitata maailmameistrit, vaid turniiri võitja on paremuselt maailma 23. hokikoondis. Eesti on küll korraldajamaaks, kuid jäme ots on Rahvusvahelise Jäähokiliidu (IIHF) ja turundusõiguste omaniku Infronti käes.