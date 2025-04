Tänaku karjääris üliolulist rolli mänginud ralliikoonist saab FIA asepresident

Paar nädalat tagasi teatas senine asepresident Robert Reid, et lahkub ametist, sest «organisatsioon on mäda». Nüüd näikse talle olevat asendaja leitud.

DirtFish teatas, et president Mohammed Ben Sulayem nomineeris ametisse M-Spordi autoralli tiimi omaniku Malcolm Wilsoni. Ta alustab tööd, kui FIA liikmed annavad juunis toimuval koosolekul selleks oma nõusoleku. Aga negatiivseks otsuseks ei näi põhjust.

​«Mul on suur rõõm nimetada Malcolm Wilson asepresidendi kandidaadiks. Malcolmil on seljataga silmapaistev ülemaailmne mootorispordi karjäär. Ta on üle 40 aasta võistelnud kõige kõrgemal tasemel sportlasena ning olnud tehniliselt abiks erinevatele tiimidele,» rääkis Ben Sulayem.