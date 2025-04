Värske Eesti meistri karjäär rippus aasta tagasi juuksekarva otsas

Kui keegi oleks hooaja eel Stefan Kaibaldile öelnud, et ta tuleb kevadel Eesti meistriks, noogutanuks hiidlane kaasa. Kui aga lisanuks, et just tema on finaalseeria resultatiivseim mängija, saatnuks Kaibald kõneleja kukele. «Kindlasti poleks ma seda uskunud,» lausub võrkpallur.