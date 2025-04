EOK andis EMil medali teeninud Seimile priske preemia

Eesti Olümpiakomitee president Kersti Kaljulaid õnnitles perekond Seimi täna EOK kontoris. «Mart on olnud aastaid meie tipptegija, kelle pühendumus ja järjekindlus on eeskujuks kogu Eesti spordirahvale. Sellised tulemused ei sünni üleöö – kaheksa aasta järel taas medali võitmine näitab, kui palju tööd on tehtud ja vaeva on nähtud,» ütles Kaljulaid.