Serviti ja Viljandi on finaalist ühe võidu kaugusel: nüüd on selg vastu seina

Juba laupäeval on viljandlastel Raasiku Spordihoones võimalus finaalikohta kindlustada. «Kuigi eelmise kohtumise algus oli meie poolt rabe, siis õnneks suutsime siiski võidu võtta,» sõnas Viljandi HC mängumees Kaspar Lees alaliidu pressiteenistusele. «Jäime natukene rongi alla, kuid nagu nii mitmelgi korral sel hooajal, siis oma fännide ees ei saanud me võitlust jätta ja ronisime mängu tagasi.»

«Alustasime kohtumist hästi, aga siis patustasime liigselt pallikaotustega,» jätkas Mistra poolelt Arno Vare eelmise mängu analüüsiga. «Meil on järgmise kohtumise eel pea igas aspektis juurde panna. Oleme olnud hädas realiseerimisega, tehnilise praagiga ning ka kaitse olukordades. Selg on küll vastu seina, aga anname endast kõik, et siiski samm-sammu haaval siit tagasi ronida ning finaali edeneda.»

Servitil kaks kindlat võitu

Põhiturniiri võitnud põlvakad on seni suutnud HC Kehra vastu oma paremuse kindlalt maksma panna. Kaks kohtumist on võimsate esituste najal võidetud 39:27 ja 38:19. Horizoni meestel seisab reedel ees raske ülesanne, kui siit seeriast veel edukalt väljuda soovitakse.

«Katsume selle kohtumise kuidagi ära mängida,» sõnas HC Kehra peatreener ​Janar Mägi. «Eks mul treenerina on ikka mingid individuaalsed eesmärgid aga kui täielikult aus olla, siis oleme teinud kaks väga halba esitust. Oleme Servitist hetkel nõrgemad. Lohutuseks võib vist öelda, et halvemat mängupilti on raske näidata ning lihtsam on vähemalt praegu oma esitust parandada.»