M-Spordi boss kiitis Eesti rallimeest: ta on kõvasti arenenud

Lisaks MM-sarjale võistleb ta tänavu M-Spordi toega Briti autoralli meistrivõistlustel. Sarja avaetapil piirdus 25-aastane eestlane kuuenda kohaga, kuid võitis teise etapi. Kanaari saarte ralli on Jürgensoni jaoks esimene asfaldil WRC2-klassis.

«Väga tore on näha Rometit taas meeskonnas. Ta on meiega Suurbritannia rallisarjas palju arenenud ja õppinud autot tundma,» tunnustas Millener. «Loodetavasti tema hoog jätkub ka sel nädalal.»

M-Sport on kuninglikus klassis esindatud kahe autoga, mida taltsutavad põhisõitjad Gregoire Munster ja Josh McErlean. Mõistagi ei kuulu mehed ralli võidufavoriitide hulka – Munsteri parim koht sel hooajal oli Keenia viies, McErleanil Monte Carlo seitsmes –, kuid nende kasuks räägib fakt, et nad on mõne aasta eest Kanaari saartel võistelnud. Täpsemalt 2020. aastal Rally2-autodega.