Aastaga selgelt arenenud Madis Mihkels unistab Tour de France'il osalemisest

Jaanuaris ametlikult Monacosse kolinud Mihkels on kodumaal aga sünnilinna Tartu vahetanud välja Tallinna vastu. Kas Lõuna-Eesti kuppelmaastik poleks profiratturile treenimiseks parem paik? Vastus on palju elulisem. «Lennujaam on lähedal, hoiab aega kokku. Ja kui aus olla, siis ega mul pole väga vahet, kas sõita Lõuna- või Põhja-Eestis, minu jaoks on need kõik ühtlaselt siledad,» naljatles Mihkels.