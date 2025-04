PRESSISEKTOR Kui teistel rallidel ei peaks Tänaku väljaütlemise pärast muretsema, siis Kanaaridel...

Staar – Mart Seim

Kui vahepeal tundus, et Mart Seimi paremad päevad on selja taga ja raskeimad raskused tõstetud, siis Moldova pealinnas Chișinăus toimunud EMil tõestas tõstja, et nii asjad siiski pole. Nimelt riputati talle kaela hõbemedal, mis - nagu ta ise ütles - oli pärast kannatusi täis aastaid hingele parajaks palsamiks.