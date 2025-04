Ajastu lõpp: legendaarne Jamie Vardy lahkub Leicester Cityst

«Mu süda on murtud,» alustas Vardy pöördumist Leicesteri fännidele. «Teadsin, et ühel päeval jõuab see hetk kätte. Olen veetnud klubis uskumatud 13 aastat, kogenud palju edu ja mõningaid tagasilööke, kuid olnud enamus ajast tipus. Nüüd on lõpuks aeg hüvasti jätta. See murrab mu südame, kuid arvan, et aeg on õige. Leicester jääb alati minu südamesse.»