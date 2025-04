Hooaja teine: Tallinna Kalevi peatreener astus ametist tagasi

Tainio liitus Kaleviga 2024. aasta märtsis abitreenerina ning võttis sama aasta augusti alguses üle peatreeneri positsiooni. «Selle aja jooksul on ta andnud olulise panuse nii esindusmeeskonna arengusse kui ka noorte mängijate kujundamisse,» kirjutas Kalev sotsiaalmeedias. «Klubi tänab Teemut professionaalsuse, pühendumuse ja kire eest ning soovib talle ainult edu ja õnnestumisi tulevikuks.»

Kalevi peatreeneri rolli võtab üle senine abitreener Alo Bärengrub. Bärengrubil on olemas UEFA PRO treenerilitsents, mis lubab tal osapoolte soovi korral ametisse ka püsivalt jääda.

Tainio juhendamisel olid Kalevi tulemused võrdlemisi kehvad. Eelmisel aastal teeniti tema käe all Premium liigas 15 mängust vaid 11 punkti ning jäädi üleminekumängudel Esiliigas teiseks tulnud Viimsi JK vastu napilt kõrgseltskonda püsima.

Tänavuse hooaja algus on samuti olnud vilets: üheksa vooruga on kogutud kõigest neli punkti. Lisaks saadi eelmisel nädalavahetusel valitsevalt meistrilt FCI Levadialt koguni 0:9 sahmakas ning teisipäeval alistuti Nõmme Kaljule 1:6. See jäigi Tainio viimaseks mänguks Kalevi peatreenerina.