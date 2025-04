ÜLEVAADE Eesti jäähoki teeb kodusel MMil panuse noortele

Eesti jäähokimeeskond on alates 2015. aastast mänginud MMi esimese divisjoni B-tugevusgrupis, kus pannakse paika kohad 23.-28. Kaks korda on seal saadud viies koht ehk välditud napilt teise divisjoni langemist. Neli korda on tulemuseks olnud neljas ja kaks korda (2018 ja 2024) kolmas koht. Koroonaajal jäid kaks turniiri ära.