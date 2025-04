«Eriti loll mõte!» Euroopalik reeglimuudatus ajab NBA mängijaid marru

NBA juht Adam Silver käis 29. jaanuaril ühes intervjuus välja idee, et NBA võiks üle minna 10-minutilistele veerandaegadele. Ta tõi põhjenduseks, et NBA (selle tütarliiga samuti) on praegu ainus profiliiga maailmas, kus mängitakse 12-minutiliste veeranditega, ning televaatajal on mõnusam, kui mäng kestab kuni kaks tundi, mitte rohkem.

Teine: «Arvan, et see on üks halvimaid ideid üldse. See on midagi, mida NFL (Ameerika jalgpalli profiliiga – toim.) teeks. Me ei ole NFL.»