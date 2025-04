Peatreener Andres Sõber oli bravuurikas ning lubas vähemalt ühe mängu kätte saada. Tegelikult teadis temagi, et tegemist on üsna võimatu motivatsiooniga. Kuid kogenud juhendaja pagasis leidubki erinevaid võtteid, kuidas oma mängijaid üles kütta.

«Neil on valitud suured ja tugevad mehed. Aga mis veel tähtsam: nad on aastaid mänginud kõvade kuttide vastu eurosarja ja Eesti-Läti liigat. Kuskil 20-30 protsenti ajast mängisime täitsa mees-mehega, võrdselt. Siis jääb midagi puudu. Samas jõle hea, et nendega sai mängida. Sai näha, et kui järgmisel aastal punti teha, siis keda võtta, keda jätta,» rääkis Sõber pärast hooaja viimaseks jäänud 82:112 kaotusmatši.