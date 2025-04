VIDEO Vaata, millised näevad välja Kanaari saarte ralli kiiruskatsed

«See ralli on nii lähedane ringrajasõidule kui üldse võimalik,» sõnas näiteks Ott Tänak ralli eel. «Tegemist on kahtlemata kõige väljakutsuvama asfaldiralliga sel hooajal, mistõttu tuleb meil veenduda, et auto seadistus ja tasakaal oleksid väga head, mis võimaldaks meil sõita siledatel teedel voolavalt, ilma rehve liialt kulutamata.»

Rääkides rehvidest, tõdes sarja üldliider Elfyn Evans, et tänavu kasutatavad Hankooki rehvid käituvad asfaldil teisiti kui varem kasutatud Pirellid. «Tunne on hea, aga kõvema seguga rehvide pidamise piir jõuab palju kiiremini kohale kui varem, eriti kui need on kuumad. Et teed on tehnilised, saab rehvide säästmine olema võtmetähtsusega,» rääkis ta Rallit.fi-le.