FIA ei andnud Hyundai survele järele

Hyundai rallitiimi tuleviku kohta on viimastel kuudel käinud mitmeid spekulatsioone, kuid tõsiasi on, et Lõuna-Korea meeskond survestas Rahvusvahelist autoliitu (FIA) muutma 2027. aasta Rally1-autode tehnilisi reegleid, kuid nüüd on FIA löönud selja sirgu ja jätkab ettemääratud rajal. Suve lõpuks peaksid ülejärgmisel hooaja tingimused paika saama ning FIA kinnitab, et nende radaril on uued autotootjad, kes tunnevad WRC vastu huvi.​