FOTO Ühe eestlase MM-ralli lõppes teepiiretes

Ford Fiesta Rally2-autoga sõitev Jürgenson, kelle kaardilugejaks on Siim Oja, jõudis esimest katset sõita natuke üle 11 kilomeetri, kui sõitis rajapiiretesse. Tundub, et tänast võistluspäeva ta enam ei jätka.

WRCs oma esimesel asfaldirallil Rally2-autoga startinud Jürgenson jõudis avakatsel läbida neli vaheajapunkti, kuid jäi seal alla kõigile konkurentidele. 25-aastane Paidest pärit rallimees ütles enne rallit, et soovib uute olude ja Hankooki rehvidega kohaneda ning samm-sammult oma kiirust kasvatada.

Rally2-autodega on Kanaari saartel eestlastest stardis veel Robert Virves (Škoda) ja Georg Linnamäe (Toyota), kuid kuna nad WRC2 punktidele ei sõida, siis ei asu nad stardirivis väga kõrgel.

Avakatse järel on üldarvestuses Toyotadel kolmikjuhtimine. Liider on Kalle Rovanperä, talle järgnevad Elfyn Evans (+6,5) ja Sébastien Ogier (+9,1). Ott Tänak ja Martin Järveoja on viiendal kohal (+17,0).