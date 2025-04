Portugalis sündis Eesti rekord

Ühe miili maanteejooksu maailmarekordit on Rahvusvaheline kergejõustikuliit tunnustama alles 2023. aastast. Esimese rekordi sai enda nimele ajaga 4.01,21 ameeriklane Samuel Parkel, kuid kehtiv maailmarekord 3.51,3 on joostud mullu Düsseldorfis ja selle omanik on bitt Elliot Giles.