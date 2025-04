Kankkunen ei teinud saladust, et see seis sobib talle kui Jaapani meeskonna tiimipealikule ideaalselt. Keda ta aga Kanaari ralli võitjaks pakub? «Ma arvan, et oleme Toyotaga üsna tugevad. Kunagi ei tea ette, aga praegu nii paistab. Sõidetud on alles esimene katse ja olime seal kõige kiiremad. Arvan, et see peaks niimoodi ka jätkuma. [Arvan, et võidab] üks meie sõitjatest, aga ma ei saa öelda kes, kuid vägisi nii tundub,» rääkis Kankkunen.