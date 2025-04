Hyundai probleemid šokeerivad Neuville'i: kaks nädalat tagasi töötas kõik väga hästi

Nii tema kui ka tiimikaaslane Ott Tänak kurtsid kogu hommikupooliku, et Hyundai i20 auto lihtsalt ei tööta õigesti. Saarlase sõnul peituvat probleem tasakaalus, aga midagi täpsemat ei osanud kumbki öelda. Veel enam – isegi insenerid kobavad pimeduses.

See kajastub ka protokollis. Tänak on puhta sõiduga seitsmes, Neuville kaheksas. Toyota rooli keeravast liidrist Kalle Rovanperäst lahutab juba vastavalt 42,9 ja 45,4 sekundit. Seni on parim Hyundai mees olnud neljandal real asuv Adrien Fourmaux (+34,2).