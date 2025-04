Ainsana Hyundaid ohjav Fourmaux hoidis Tänakust ja Neuville'ist eemale: nad olid päris vihased

Tänak pahvatas pärast hommikuse ringi viimast, kolmandat kiiruskatset, et isegi Hyundai tiimi insenerid ei tea, mis masinatega viga on.

Tänak kinnitas DirtFishile, et tema ja Neuville'i probleemid on üsna sarnased ning polnud sarnaselt belglasega eriti optimistlik, et lahendus on silmapiiril. «See on olnud algusest peale selle autoga ja kuidagi ei ole suutnud leida teed edasi,» ütles Tänak. Sama oli ka testidel ja sama oli ka eile testikatsel. Oleme nüüd proovinud paari asja, aga ikka ei suuda seda veel ära siluda.»