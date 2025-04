PUUST JA PUNASEKS Kurlingu ABC ehk Kaldvee ja Lille MM-mängude jälgimise spikker

Marie Kaldvee ja Harri Lill võitsid eelmisel aastal Rootsis peetud segapaariskurlingu MMil hõbemedali ning koos sellega said OM-kvalifikatsioonis 23 punkti. Homsest järgmise nädala lõpuni Kanadas Frederictonis peetav tänavune MM paneb selle distsipliini kaheksa olümpiakohta kümnest lukku. Täpset tulemust, mis annab olümpiakoha, ei ole võimalik välja tuua, sest see sõltub ka konkurentide esitustest.

Milano Cortina olümpial mängivad lisaks segapaaridele ja naiste ja meeste nn täisvõistkonnad, kus jääl on korraga neli mängijat. Millised on just segapaarismängu nüansid?